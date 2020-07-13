Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Слусарь: Текст вотума недоверия готов, мы рассчитываем на поддержку ПДС

    13.07.2020 19:27 TVC21 Новости - Политика

    Текст вотума недоверия против правительства во главе с Ионом Кику готов, а Платформа DA ждет последних предложений от коллег из ПДС.

    «Текст готов. Мы ждем последних предложений от ПДС до конца дня. Мы очень полагаемся на их поддержку. Насколько нам известно, этот документ будет рассмотрен в руководящем органе партии», - сказал Слусарь, сообщает agora.md

    Вице-председатель парламента подчеркнул, что фракция Платформы DA хочет, чтобы вотум недоверия подписали только депутаты блока ACUM.

    «В частности, я хочу отметить, что мы рассматриваем только подписи 26 депутатов, то есть вместе с ПДС», - отметил Слусарь.

    Напомним, что Платформа DA объявила о намерении выдвинуть вотум недоверия кабинету министров во главе с Ионом Кику. Депутаты неоднократно заявляли, что нынешнее правительство не справилось с кризисом в области здравоохранения и экономическим кризисом.

     