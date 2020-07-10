Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон о выборах: Скорее всего, голосование будет только внутри Республики Молдова

    10.07.2020 18:25 TVC21 Новости - Политика

    Президент Республики Молдова Игорь Додон отметил, что в контексте пандемии COVID-19 на президентских выборах 1 ноября в голосовании смогут участвовать только граждане, находящиеся в Республике Молдова.

    Об этом глава государства заявил в эфире передачи «Президент отвечает», сообщает zdg.md

    Додон предположил, что из-за пандемии COVID-19 молдаване за границей не смогут участвовать в голосовании, так как некоторые страны не позволят организовать и открыть избирательные участки.

    «Что касается голосования за рубежом, мне кажется, что в этом году это будет довольно сложно, как на востоке, так и на западе, потому что, если будет вторая или третья волна COVID-19, многие страны не допустят открытия участков для голосования. Голосование, скорее всего, будет внутри страны. Такова ситуация», - сказал Додон.

    Президентские выборы в Республике Молдова состоятся 1 ноября 2020 года.

     