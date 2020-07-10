Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип: Каждый политик, находящийся в парламенте, тянет одеяло на себя

    10.07.2020 18:15 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ДПМ Павел Филип заявил, что каждый политик, находящийся в парламенте, тянет одеяло на себя.

    „Я понимаю, к чему стремится каждый политик, находящийся в Парламенте Республики Молдова: он тянет одеяло на себя. Меньше думает о том, каково будет влияние этих проектов и что выиграют граждане. Они думают о своем политическом рейтинге, думают о рейтинге политформирования и о том, что они должны делать, чтобы накопить политическй капитал” - сказал Филип в контексте событий, связанных с принятием ответственности правительства перед парламентом, передает ipn.md

    По мнению Павла Филипа, парламентская оппозиция „мечтала” о том, чтобы хаос в законодательном органе в связи с принятием ответственности правительства продолжился.

    „Это роль оппозиции на самом деле - критиковать и из любого события, подобного этому, накапливать политический капитал. У нее есть возможность делать заявления, критиковать и многое другое”, - заявил Павел Филип в ходе передачи „Punctul pe AZi” на телеканале TVR Moldova.

    Что касается заявлений оппозиции и бывших депутатов, которые говорят, что правительство якобы нарушило процедуры, бывший премьер-министр утверждает, что есть Конституционный суд, который должен высказаться по этому вопросу. Павел Филип утверждает, что последнее взятие ответственности правительства является одним из немногих, которые были сделаны в нужное время и соответствовали законодательству Республики Молдова.

    „Если бы я был на месте премьер-министра Кику, я бы пошел по этому же пути, потому что в парламенте больше не было большинства. Все четыре проекта касаются госбюджета, поправок в госбюджет, поэтому я не вижу разногласий, и они должны вступить в силу как можно скорее. Это деньги Европейского Союза, речь идет о макрофинансовой помощи. Это была чрезвычайная ситуация, и если нет парламентского большинства, в качестве премьер-министра я хотел бы убедиться в том, что сделал необходимые поправки в бюджет, и страна не пострадает”, - отметил Павел Филип.

    Правительство взяло ответственность перед парламентом за четыре проекта, касающиеся ряда изменений в годовых бюджетных законах. Изменения предполагают увеличение доходов государственного бюджета на 52,4 млн. леев, в то же время, расходы государственного бюджета будут увеличены на 1 273,3 млн. леев.

     