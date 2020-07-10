Санду: Власти лгут, когда говорят, что нет необходимости в тестировании

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду утверждает, что требования, предъявляемые партией к правительству для поддержания взятия ответственности, были минимальными.

Бывший премьер-министр считает, что бюджет, предложенный правительством, недостаточен, чтобы помочь экономике и сельхозпроизводителям страны, передает ipn.md

„Первое требование относится к сельскохозяйственному сектору. Мы попросили пополнить бюджет не менее чем на 300 млн. леев, и это мало, но, по крайней мере на 300 млн леев, чтобы компенсировать часть потерь в сельском хозяйстве. По всей стране в любом районе фермеры понесли очень большие потери из-за стихийных бедствий. Мы попросили выделить деньги, по крайней мере, для сектора HoReCa, который был закрыт в течение трех месяцев правительством, и теперь, даже если они были открыты, они не могут работать нормально, и люди там несут очень большие потери, есть риск закрытия всех этих компаний. Для них нужно выделить деньги, чтобы они могли компенсировать за три месяца заработную плату”, - заявила Майя Санду в ходе передачи „În Profunzime”.

Третье требование ПДС состояло в выделении достаточных средств на приобретение тестов для выявления COVID-19. Власти лгут, когда говорят, что нет необходимости в тестировании. Если мы не тестируем, откуда нам знать, какие люди заразились, как мы их изолируем и как остановить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни?”

Что касается количества людей, которых проверяют власти, Майя Санду утверждает, что нет ясности, почему делается небольшое количество тестов.

„Непонятно, у них нет тестов, нет тестовой способности, хотя за столько месяцев уже нужно было решить все проблемы. Они никогда не говорили прямо: Послушайте, у нас нет тестов, и именно поэтому не проводится больше тестов. Они всегда говорили, что у нас достаточно тестов, но решают проверять только определенное количество”.

Майя Санду призывает власти „прекратить говорить, что все в порядке”. В то же время, она считает, что команда, состоящая из специалистов в области эпидемиологии, может принять необходимые меры для пресечения распространения COVID-19.