Слусарь: Мы выдвинем вотум недоверия кабмину Кику на следующей неделе

Вице-председатель парламента Александр Слусарь заявил, что, скорее всего, на следующей неделе Платформа DA выступит с вотумом недоверия правительству Кику, а также предложит подписать этот документ депутатам ПДС.

«Это правительство должно и может быть отправлено в отставку. После обсуждения в политбюро Платформы, мы проанализируем и, возможно, выступим на следующей неделе с вотумом недоверия. Прежде всего мы обратимся к ПДС, тем более что вместе у нас 26 подписей. Тогда настанет момент истины», - заявил Слусарь на сегодняшнем брифинге для прессы, цитирует deschide.md

«Пусть не ждут подарка, вотум не вынесут через 72 часа. Проект написан на 10 страницах. Мы проанализируем и предложим его коллегам из ПДС. Окончательный текст будет представлен, когда у него будут необходимые подписи», - добавил Слусарь.