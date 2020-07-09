Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Слусарь: Мы выдвинем вотум недоверия кабмину Кику на следующей неделе

    09.07.2020 13:58 TVC21 Новости - Политика

    Вице-председатель парламента Александр Слусарь заявил, что, скорее всего, на следующей неделе Платформа DA выступит с вотумом недоверия правительству Кику, а также предложит подписать этот документ депутатам ПДС.

    «Это правительство должно и может быть отправлено в отставку. После обсуждения в политбюро Платформы, мы проанализируем и, возможно, выступим на следующей неделе с вотумом недоверия. Прежде всего мы обратимся к ПДС, тем более что вместе у нас 26 подписей. Тогда настанет момент истины», - заявил Слусарь на сегодняшнем брифинге для прессы, цитирует deschide.md

    «Пусть не ждут подарка, вотум не вынесут через 72 часа. Проект написан на 10 страницах. Мы проанализируем и предложим его коллегам из ПДС. Окончательный текст будет представлен, когда у него будут необходимые подписи», - добавил Слусарь.

     