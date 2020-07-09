Кику представил законопроекты правительства в парламенте

Сегодня премьер-министр Ион Кику представил депутатам законопроекты, за которые правительство приняло на себя ответственность.

Согласно Конституции, если в течение 72 часов депутаты не подадут вотум недоверия по поводу деятельности правительства, проекты законов, за которые исполнительная власть взяла на себя ответственность, будут считаться утвержденными, передает noi.md

Представленный пакет законов предусматривает повышение заработной платы работников медицинских учреждений: с 1 сентября 2020 года – на 30%, с 1 января 2021 года – еще на 30% и на 40% в первой половине следующего года. Также правительство установило единовременное пособие в размере 700 леев для пенсионеров с пенсией менее 3 тыс. леев.

Кроме того, правительство увеличило фонд субсидирования сельского хозяйства на 100 млн леев.

Также было установлено выделение 50 млн леев на поддержку малого и среднего предпринимательства. Еще 20 млн леев было выделено на реализацию программы «Первый дом 6», предназначенной для сотрудников силовых структур.

Проект предусматривает увеличение бюджетных расходов почти на 1,3 млрд леев, а доходов – всего примерно на 50 млн леев и, соответственно, увеличение дефицита бюджета более чем на 1,2 млрд леев. Дефицит государственного публичного бюджета составит около 17,5 млрд леев, и правительство рассчитывает покрыть его за счет займов и грантов из-за рубежа, а также за счет дополнительной эмиссии государственных ценных бумаг.