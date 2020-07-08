Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду пояснил, почему поддержит на президентских выборах Санду, а не Нэстасе

    08.07.2020 15:06 TVC21 Новости - Политика

    Лидер Pro Moldova Андриан Канду утверждает, что политическая партия, которую он возглавляет, поддержит Майю Санду на президентских выборах, потому что она является кандидатом от правых с наилучшими шансами.

    В эфире телепередачи Канду заявил, что Pro Moldova еще не решила, будет ли у них свой кандидат в президенты, но отметил, что они поддержат Майю Санду, по крайней мере, во втором туре выборов, сообщает cotidianul.md

    На вопрос, не расценит ли Санду возможную поддержку Pro Moldova как «отравленное яблоко», Канду сказал, что будет ждать заявления по этому поводу от председателя ПДС, а если такое случится, то они не будут публично заявлять о своей поддержке. 

    Что касается Игоря Додона, он категорически отверг возможность его поддержки, так как не хочет «повторить ошибку части команды ДПМ в 2016 году».

    Что касается Андрея Нэстасе, Канду сказал, что его поддержка не обсуждается, поскольку опросы показывают, что у него нет шансов пройти во второй тур выборов.

    «При всем уважении, но это то, что говорят опросы. Если два или три опроса показывают один и тот же результат, это тенденция, вы должны принять это», - сказал Канду.

     