Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Гимпу: В Либеральной партии мое слово по-прежнему имеет значение

    08.07.2020 15:04 TVC21 Новости - Политика

    Почетный председатель Либеральной партии (ЛП) Михай Гимпу на вопрос, есть ли вероятность его возвращения к руководству формированием, ответил, что в этом нет необходимости, поскольку его слово все еще имеет вес в партии.

    «Я позабочусь о том, чтобы партия развивалась и не умерла. Для этого не обязательно становиться у ее руля, я почетный председатель и мое слово имеет значение. Если я выступаю с хорошей и аргументированной инициативой, то не вижу проблемы. Мое слово имеет вес», - сказал Михай Гимпу в эфире передачи Cutia Neagră, сообщает tv8.md

    Председательство в ЛП перешло к бывшему примару Кишинева Дорину Киртоакэ по решению пятого съезда партии, организованного 1 декабря 2018 года в Кишиневе.

    С 2010 года Дорин Киртоакэ занимал должность первого вице-председателя ЛП. Михай Гимпу был у руля партии около 20 лет.

     