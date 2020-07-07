Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кику – депутатам: Я жду вас в четверг в парламенте, не убегайте

    07.07.2020 12:48 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Премьер-министр Ион Кику в четвертый раз придет в парламент, чтобы представить законопроекты, за которые правительство под его руководством взяло на себя ответственность.

    В связи с этим премьер призвал депутатов парламента “не убегать” от него и явиться на рабочие места в Законодательный орган, сообщает agora.md 

    «Верх абсурда и безответственности в Парламенте Республики Молдова. Некоторые депутаты бойкотируют уже три сессии подряд. Люди отправили их в парламент, чтобы работать, а не бегать от премьер-министра.

    Поскольку я продвигаю проекты, которые абсолютно необходимы людям, я приду в парламент и в четверг, и в пятницу, и когда это будет необходимо. Посмотрим, сколько они будут бегать от меня.

    Исправления, которые мы хотим внести, включают в себя 175 миллионов леев для покрытия расходов на персонал в сфере образования. Если из-за вас, уважаемые депутаты, учителя не получат зарплату в августе или сентябре, вы должны взять на себя эту ответственность. Если мы окажемся в такой ситуации, я обещаю, что вы останетесь без финансирования, чтобы «быть ближе к людям».

    Я жду вас на работе в четверг, дорогие депутаты. Не убегайте», - написал Кику на своей странице в Facebook.

    Отметим, что депутаты от оппозиции бойкотируют третье заседание парламента подряд. На несостоявшихся заседаниях премьер-министр Ион Кику планировал представить несколько законопроектов, за которые правительство хочет взять ответственность.

     