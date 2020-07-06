Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип: Сериал с Гацканом все начали смотреть со второй серии

    06.07.2020 11:46 TVC21 Новости - Политика

    Лидер Демократической партии Молдовы Павел Филип прокомментировал ситуацию с уходом Штефана Гацкана из ПСРМ.

    Филип высказал свое мнение в эфире программы "Главное" с Лилией Бураковской.

    "Что касается случая с Гацканом, у меня есть свой взгляд. Мне даже немножко обидно. За то время, когда из ДПМ скупали до 16 депутатов, все молчали. Некоторые даже хлопали в ладоши, считая, что так нам и надо. Когда коснулось социалистов, видите, какой была реакция. Может быть, после того, как ушел депутат от социалистов, мы это прекратим. Я сегодня обратился к коллегам из Платформы DA и PAS и сказал, что если от них никто не ушел, это не их заслуга. Просто они не нужны в этом уравнении. Но может прийти такое время, что дойдут и до них", - отметил политик, пишет point.md.

    Филип подчеркнул, что не уверен, что в тех партиях депутаты устоят. Он подчеркнул, что это надо было пресекать после первых случаев.

    "Все, что происходит вокруг Гацкана, напоминает сериал. Все включили этот сериал, но начали смотреть со второй серии. Первую серию никто не вспоминает. Это, когда депутата Гацкана вытащили из ПСРМ. Никто не задал себе вопрос, как депутат, который пришел в парламент несколько месяцев назад, который не успел открыть рот, не сделал ни одного предложения, который не был до этого членом ПСРМ, вдруг разочаровался в команде. Это бред. За этим стояли другие аргументы. Все начали обсуждать с момента, как он отказался от мандата. Надо дождаться третьей серии, когда Гацкан выйдет сам и все расскажет", - отметил Филип. 

     

     