Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Чебан: Администратор рынка “Дельфин” шантажирует примэрию и не хочет убирать киоски с тротуара
    Фото: TVC21 Решение о закрытии рынка “Дельфин” в секторе Буюканы принял его администратор, который шантажирует ...
    9
    Кику: Главная цель – распустить парламент любым путем
    Премьер Молдовы Ион Кику считает, что парламент намеренно блокирует работу правительства, когда срывает заседания и ...
    71
    Филип: Сериал с Гацканом все начали смотреть со второй серии
    Лидер Демократической партии Молдовы Павел Филип прокомментировал ситуацию с уходом Штефана Гацкана из ПСРМ. Филип ...
    100
    Шаров: Открытие детских садов - это палка о двух концах
    Министр образования Игорь Шаров прокомментировал недавнее сообщение о том, что детские сады могут быть открыты при определенных ...
    27
    Канду: Кабмин должен отказаться от идеи принятия законов под свою ответственность
    Андриан Канду, лидер партии Pro Moldova попросил премьер-министра Иона Кику отказаться от идеи взять на себя ответственность ...
    47
    Тэнасе: Президентские и парламентские выборы нельзя проводить в один день
    Президентские и парламентские выборы нельзя проводить в один день, как того хотят многие политики. ...
    60
    Кику попытается в третий раз представить депутатам проекты правительства
    Премьер-министр в третий раз придёт в парламент, чтобы представить проекты, за которое взяло на себя ответственность ...
    62
    Министр образования: Я против масок и перчаток в детских садах и школах
    Министр образования Игорь Шаров отметил, что он выступает против ношения масок в детских садах и школах. Шаров прокомментировал ...
    213
    Филип: Меня удивляют правые, разделяющие группу Канду и Шора
    Лидер Демократической партии Молдовы Павел Филип отметил, что у Шора и Канду одно финансирование и координирование действий, ...
    222
    Гросу: Правительство ищет повод, чтобы подать в отставку
    Депутат ПДС Игорь Гросу считает, что правительство Кику настаивает на принятии ответственности за ряд законопроектов, ...
    112

    • Шаров: Открытие детских садов - это палка о двух концах

    06.07.2020 11:42 TVC21 Новости - Политика

    Министр образования Игорь Шаров прокомментировал недавнее сообщение о том, что детские сады могут быть открыты при определенных условиях.

    Шаров прокомментировал ситуацию в эфире программы "Главное" с Лилией Бураковской.

    "Рекомендуется ограничить количество детей в группах. Детские сады получат рекомендации, если они будут исполнять все указанные требования, они смогут начать работу после согласования с местными властями. Так ли это?", - поинтересовалась ведущая, пишет point.md.

    "Есть три основных документа, которые были разработаны в министерстве. В Кишиневе это самая большая проблема. Я разговаривал с вице-примаром Анжелой Кутасевич по этому вопросу. Будет гид, инструкции, самооценка детского сада, насколько он готов начать работать. Разработка документов согласовывается с представителями международных организаций, с представителями местных органов самоуправления", - отметил Шаров.

    Министр подчеркнул, что появляется много вопросов. Речь шла о том, что воспитатели старше 63 лет не смогут выйти на работу.

    "Мы живем в Республике Молдова, важно понимать, что более 30% воспитателей в таком возрасте. Нужно искать подход. Мы должны дать возможность принимать решения местным органам власти. Решение, пойдет ребенок в детский сад или нет, должно принадлежать родителям и медработникам, и директорам детских садов, и воспитателям. Такой подход позволит решить проблему. Важно следить и за эпидемиологической ситуацией. Это палка о двух концах", - отметил Шаров. 

     

     