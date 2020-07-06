Шаров: Открытие детских садов - это палка о двух концах

Министр образования Игорь Шаров прокомментировал недавнее сообщение о том, что детские сады могут быть открыты при определенных условиях.

Шаров прокомментировал ситуацию в эфире программы "Главное" с Лилией Бураковской.

"Рекомендуется ограничить количество детей в группах. Детские сады получат рекомендации, если они будут исполнять все указанные требования, они смогут начать работу после согласования с местными властями. Так ли это?", - поинтересовалась ведущая, пишет point.md.

"Есть три основных документа, которые были разработаны в министерстве. В Кишиневе это самая большая проблема. Я разговаривал с вице-примаром Анжелой Кутасевич по этому вопросу. Будет гид, инструкции, самооценка детского сада, насколько он готов начать работать. Разработка документов согласовывается с представителями международных организаций, с представителями местных органов самоуправления", - отметил Шаров.

Министр подчеркнул, что появляется много вопросов. Речь шла о том, что воспитатели старше 63 лет не смогут выйти на работу.

"Мы живем в Республике Молдова, важно понимать, что более 30% воспитателей в таком возрасте. Нужно искать подход. Мы должны дать возможность принимать решения местным органам власти. Решение, пойдет ребенок в детский сад или нет, должно принадлежать родителям и медработникам, и директорам детских садов, и воспитателям. Такой подход позволит решить проблему. Важно следить и за эпидемиологической ситуацией. Это палка о двух концах", - отметил Шаров.