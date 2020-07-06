Канду: Кабмин должен отказаться от идеи принятия законов под свою ответственность

Андриан Канду, лидер партии Pro Moldova попросил премьер-министра Иона Кику отказаться от идеи взять на себя ответственность за ряд законопроектов и разрешить депутатам проголосовать за эти инициативы в парламенте.

«Не нужно никаких схем. Pro Moldova вместе с другими оппозиционными партиями просили о возможности ознакомиться с проектами. Они не дают нам возможности голосовать за законы. Мы не против того, чтобы выделить деньги на школы, детские сады, больницы, но почему мы должны соглашаться на выделение денег для предвыборных проектов Додона», - отметил Андриан Канду, сообщает zdg.md

«Это принятие на себя ответственности не пройдет. Мы не пойдем в парламент, чтобы это правительство навязывало и ставило нам свои условия. Пусть уйдут в отставку, и у нас получится сформировать другое правительство, более профессиональное, лучшее, которое будет управлять страной как следует, а не так, как это происходило до сих пор», - добавил политик.

Ранее лидер ПДС Майя Санду заявила, что ее партия готова голосовать по законам, предложенным кабмином Кику в парламенте. Для этого правительство должно отказаться от принятия этих законов под свою ответственность.

«Мы взяли на себя ответственность в ноябре, потому что не было 51 депутата, поддерживающего реформу правосудия, по которой мы могли бы назначить независимого генерального прокурора, а не того, кто освободил воров из тюрьмы. В нынешних условиях найдется 51 голос в поддержку бюджета для граждан. Правительство Додона должно прекратить устраивать цирк и уйти в отставку, потому что оно является проблемой, а не решением», - отметила Санду.

На прошлой неделе премьер-министр Ион Кику дважды приходил в парламент, чтобы представить законопроекты, за которые правительство взяло на себя обязательства, но заседания не состоялись из-за отсутствия кворума. Следующая встреча состоится в понедельник, 6 июля, в 14:00.