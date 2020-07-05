Филип: Меня удивляют правые, разделяющие группу Канду и Шора

Лидер Демократической партии Молдовы Павел Филип отметил, что у Шора и Канду одно финансирование и координирование действий, при этом сам он не обвиняет Канду в причастности к краже миллиарда.

Филип заявил об этом в эфире программы "Главное" с Лилией Бураковской.

Ведущая программы отметила, что ее "немного резанули недавние слова Павла Филипа о том, что он разочарован поведением правых партий, что они находятся практически в коалиции с партиями, которые украли миллиард - группой Канду и Шора", пишет point.md.

"В какой момент вы определили, что господин Канду имеет отношение к краже миллиарда? После февраля 2020, когда он покинул ДПМ или когда еще был в партии?", - спросила ведущая.

"Я не обвиняю господина Канду, я этого не утверждал. Есть уголовное дело, а все остальное решится в суде, и мы увидим результат. Меня удивляет, что многие партии говорят, что они категорически не намерены вести переговоры с Шором. Для меня это удивительно. С каких пор они видят разницу между партией Канду и партией Шора. Сегодня любой человек в Молдове видит, что у них одно и то же финансирование, координированные действия. Это одно целое", - отметил Филип.

Филип считает, что не следует разделять эти две политические силы.