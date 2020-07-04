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    • Додон обратился к оппозиции: Вернитесь с небес на землю

    04.07.2020 12:50 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон заявил о «формировании коалиции Санду-Канду-Плаха-Шор» и призвал депутатов от оппозиции покинуть «коалицию Хаоса».

    "Констатирую формирование коалиции Санду-Канду-Плахотнюк-Шор против граждан, и эта коалиция блокирует инициативу правительства, согласно которой зарплаты врачам должны удваиваться поэтапно, выделяются по 700 леев для 660 тыс. пенсионеров. Планируется выделить 100 млн леев для фермеров, еще 50 млн для создания инфраструктуры промышленных платформ, которые обеспечат новые рабочие места, столь необходимые сейчас, плюс еще 20 млн для программы «Первый дом-6», предназначенной для военных", — заявил Игорь Додон, передает nokta.md

    Помимо этого, Додон отметил, что вышеупомянутая им коалиция не хочет, чтобы деньги дошли до людей.

    "Чтобы было ясно всему обществу и особенно людям, которые страдают от того, что деньги для них запаздывают: вся эта блокировка происходит из-за того, что альянс Санду-Канду-Плаха-Шор не хочет, чтобы деньги реально дошли до людей. Они хотят хаоса в стране, потому что это единственный известный им способ проведения политики. Сегодня они вместе образуют Альянс Хаоса. Для этого миллионы евро тратятся на покупку депутатов некоторыми лицами, которые, с другой стороны, боятся отставки нынешнего правительства, потому что не смогут взять на себя тяжелую ответственность за управление кризисом. Всё, чего они хотят, — это чтобы в стране было правительство без парламентского большинства, чтобы они могли блокировать всё, что хорошо для народа", — добавил Додон.

    Глава государства призвал оппозиционных депутатов «вернуться с небес на землю».

    "Я призываю оппозиционных депутатов вернуться с небес на землю. В особенности я обращаюсь к Партии «Действие и солидарность» и Партии «Достоинство и правда» с призывом хотя бы на один день покинуть Альянс Хаоса, куда их заманили Плахотнюк и Шор, для того, чтобы мы могли обеспечить необходимый кворум для незамедлительного поступления денег к людям. А потом, если они помирились с олигархами, они могут вернуться в союз с укравшими миллиард, с их коррумпированными депутатами, и пусть делают что хотят. Важно, чтобы сейчас люди не страдали из-за грязных политических игр, которые происходят в парламенте – учреждении, которое, к сожалению, перестало быть представительным после того, как олигархические группы превратили его в очаг коррупции", — заключил Додон.

     