Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дьяков - оппозиции: Если вы согласны со сценарием Канду - это позор

    04.07.2020 00:12 TVC21 Новости - Политика

    Заявления почетного председателя ДПМ были сделаны после того, как представители оппозиции бойкотировали заседание парламента, на котором правительство должно было взять на себя ответственность за поправки в закон о бюджете.

    «Мы обсуждаем тот факт, что в Республике Молдова и в Парламенте Республики Молдова создана чрезвычайная ситуация. Вчерашний шумный сценарий принадлежит Шору и Канду.

    Сегодня вы присоединяетесь к этому сценарию. Процедура принятия ответственности является абсолютно законной, особенно в условиях действующего парламента. Если вы согласны с этими сценариями покупки депутатов на аукционе - это позор», - сказал Дмитрий Дьяков, передает telegraph.md.

    Правящая коалиция выдвинула инициативу, связанную с повышением заработной платы медицинским работникам, предоставлением пенсионерам помощи в размере 700 леев, увеличением субсидий для фермеров и расширением программы "Первый дом" для военных, полицейских и сотрудников других силовых структур.

     