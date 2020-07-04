Дьяков - оппозиции: Если вы согласны со сценарием Канду - это позор

Заявления почетного председателя ДПМ были сделаны после того, как представители оппозиции бойкотировали заседание парламента, на котором правительство должно было взять на себя ответственность за поправки в закон о бюджете.

«Мы обсуждаем тот факт, что в Республике Молдова и в Парламенте Республики Молдова создана чрезвычайная ситуация. Вчерашний шумный сценарий принадлежит Шору и Канду.

Сегодня вы присоединяетесь к этому сценарию. Процедура принятия ответственности является абсолютно законной, особенно в условиях действующего парламента. Если вы согласны с этими сценариями покупки депутатов на аукционе - это позор», - сказал Дмитрий Дьяков, передает telegraph.md.

Правящая коалиция выдвинула инициативу, связанную с повышением заработной платы медицинским работникам, предоставлением пенсионерам помощи в размере 700 леев, увеличением субсидий для фермеров и расширением программы "Первый дом" для военных, полицейских и сотрудников других силовых структур.