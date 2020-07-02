Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Дефицит госбюджета Молдовы увеличился за май еще более чем на 800 миллионов
    Поступления в государственный бюджет в январе-мае сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 875,7 млн ...
    14
    Адвокат Плахотнюка об обысках: Расправа из-за ситуации с Гацканом
    Адвокат экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка прокомментировал обыски, проведенные сегодня утром в бывшем офисе Демократической ...
    17
    Слусарь: Платформа DA призывает ДПМ и ПДС к дискуссиям
    Депутат от партии Платформа «Достоинство и правда» (DA), зампредседателя парламента Александр Слусарь 2 июля потребовал ...
    65
    Санду: Меня ужасает судьба народа, когда думаю, что Кику руководит страной
    Премьер-министр Ион Кику обратился сегодня к председателю ПДС Майе Санду, сказав, что в нашей стране живут люди, а не политики, ...
    84
    Влад Чеботарь: ПДС не сможет и дальше
    Партии «Действие и солидарность» придется поддержать отставку правительства Кику и голосовать за новое правительство, ...
    19
    Стояногло: Я не планировал приходить на заседание парламента
    Генеральный прокурор Александр Стояногло не собирался присутствовать на сегодняшнем заседании парламента, как об этом ...
    50
    Заседание парламента перенесли из-за отсутствия кворума
    Сегодняшнее заседание Законодательного органа отменили из-за отсутствия кворума. Из 101 депутата в зал заседаний явились ...
    29
    Кику обратился к Санду: В этой стране живут люди, а не электорат
      «В этой стране живут люди, а не электорат». С таким обращением в адрес председателя Партии действия и солидарности ...
    86
    Усатый:
    Фото: TVC21 Мэр города Бельцы Ренато Усатый убежден, что экс-депутат-социалист Штефан Гацкан больше не находится на территории ...
    58
    Полиция о стычке с депутатами Pro Moldova: Закон для всех един
    Правоохранительные органы выступили с разъяснениями относительно их вмешательства у президентуры 1 июля, утверждая, ...
    86

    • Влад Чеботарь: ПДС не сможет и дальше "оставаться в белых перчатках"

    02.07.2020 15:32 TVC21 Новости - Политика

    Партии «Действие и солидарность» придется поддержать отставку правительства Кику и голосовать за новое правительство, оставаться далее в стороне от политических событий им не удастся. Такое заявление сделал депутат группы Pro-Moldova Влад Чеботарь в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковски.

    «Мы намерены отправить в отставку правительство Кику и избрать новое правительство. Оставлять дальше в такой пандемической и экономической  ситуации страну мы не можем. Необходимо принять меры поддержки для граждан и бизнеса, чтобы помочь им выйти из этого кризиса, в котором мы оказались. Вот чем надо сейчас заниматься, а не пиаром для предвыборной кампании президента», - сказал депутат.

    На вопрос ведущей, исходят ли они из того, что ПДС готова голосовать вместе с ними за новое правительство, Чеботарь ответил: «Я думаю, что то, что произошло, заставит очень многих, стоит ли пытаться оставаться с «белыми ручками», действовать в перчатках, как им кажется, но сохранить ситуацию, в которой страной руководят бандиты? Мне кажется - они задумаются».

    Чеботарь также сообщил, что вчера из Брюсселя официальные лица звонили многим молдавским политикам и говорили: «Мы не были довольны тем, как действовала  Демократическая партия, но что социалисты будут так действовать – мы и предполагать не могли».

     

    Обновлено ( 02.07.2020 18:40 )  