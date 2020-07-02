Влад Чеботарь: ПДС не сможет и дальше

Партии «Действие и солидарность» придется поддержать отставку правительства Кику и голосовать за новое правительство, оставаться далее в стороне от политических событий им не удастся. Такое заявление сделал депутат группы Pro-Moldova Влад Чеботарь в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковски.

«Мы намерены отправить в отставку правительство Кику и избрать новое правительство. Оставлять дальше в такой пандемической и экономической ситуации страну мы не можем. Необходимо принять меры поддержки для граждан и бизнеса, чтобы помочь им выйти из этого кризиса, в котором мы оказались. Вот чем надо сейчас заниматься, а не пиаром для предвыборной кампании президента», - сказал депутат.

На вопрос ведущей, исходят ли они из того, что ПДС готова голосовать вместе с ними за новое правительство, Чеботарь ответил: «Я думаю, что то, что произошло, заставит очень многих, стоит ли пытаться оставаться с «белыми ручками», действовать в перчатках, как им кажется, но сохранить ситуацию, в которой страной руководят бандиты? Мне кажется - они задумаются».

Чеботарь также сообщил, что вчера из Брюсселя официальные лица звонили многим молдавским политикам и говорили: «Мы не были довольны тем, как действовала Демократическая партия, но что социалисты будут так действовать – мы и предполагать не могли».