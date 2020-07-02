Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Слусарь: Платформа DA призывает ДПМ и ПДС к дискуссиям

    02.07.2020 16:15 TVC21 Новости - Политика

    Депутат от партии Платформа «Достоинство и правда» (DA), зампредседателя парламента Александр Слусарь 2 июля потребовал отставки правительства Иона Кику.

    Он призвал фракции Демократической партии и Партии «Действие и солидарность» (PAS) поддержать инициативу Платформы DA и обсудить новый кабмин, передает noi.md

    Слусарь отметил, что фракция DA не участвовала в заседании парламента 2 июля в знак протеста против «узурпации власти правительством Кику и Додона», после того как накануне правительство объявило, что берет на себя ответственность за изменения в госбюджете и несколько других законопроектов, касающихся увеличения зарплат врачей и соцвыплат.

    «Взятие на себя ответственности — это нарушение Конституции», — заявил Слусарь.

    Также депутат призвал коллег из фракций PAS и ДПМ принять участие в обсуждении отставки этого кабмина и избрании нового.

    Напомним, что DA неоднократно выступала за отставку правительства Иона Кику. 13 мая члены партии предложили голосование в парламенте за нового премьер-министра, готового создать правительство «национального спасения».

     