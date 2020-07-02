Санду: Меня ужасает судьба народа, когда думаю, что Кику руководит страной

Премьер-министр Ион Кику обратился сегодня к председателю ПДС Майе Санду, сказав, что в нашей стране живут люди, а не политики, и законы, за которые правительство взяло на себя ответственность, предназначены для людей.

Кику заметил, что Санду считает, что только правительство во главе с ней может принимать законы под собственную ответственность, как было сделано в ноябре 2019 года, сообщает tv8.md

«Майя Санду, вы думаете, что по своей прихоти можете аннулировать Конституцию Республики Молдова, которая предоставляет правительству право брать на себя ответственность? Политик, в стране умирают граждане. Нет электората, есть люди», - обратился он к лидеру ПДС.

В ответ Майя Санду порекомендовала премьеру заняться работой.

«Читаю послание премьер-министра Республики Молдова и меня ужасает судьба народа, когда думаю, что он руководит нашей страной. У меня есть только один ответ для него: За работу! Люди умирают из-за того, как вы справляетесь с этим кризисом», - отметила Санду.