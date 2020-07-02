Кику обратился к Санду: В этой стране живут люди, а не электорат

«В этой стране живут люди, а не электорат». С таким обращением в адрес председателя Партии действия и солидарности Майи Санду выступил премьер-министр Ион Кику.

«Разве вам не нравится 30-процентное повышение заработной платы 47 000 медицинских работников, которые сейчас умирают за людей? Вам не нравится выделение 700 леев для 659 тысяч нуждающихся?», - написал он в четверг на своей странице в facebook.

По его словам, Санду считает, что только правительство во главе с ней может принимать законы под собственную ответственность, как было сделано в ноябре 2019 года.

«Майя Санду, вы думаете, что по своей прихоти вы можете аннулировать Конституцию Республики Молдова, которая предоставляет правительству право брать на себя ответственность? Политик, в стране умирают люди. Нет электората, а есть люди», - обратился он к лидеру ПДС, пишет point.md.

Кику считает, что, с политической точки зрения, Санду «теряет от вступления в союз с Канду-Шором, который был ее коллегой по правительству, когда 14 млрд леев были украдены… под собственную ответственность».

«Вы были специалистом из Всемирного банка - действительно ли вы были настолько ограничены, чтобы не понимать, что правительство, в котором вы состоите, крадет у народа миллиард?», - спросил он.