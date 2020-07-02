Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Стояногло: Я не планировал приходить на заседание парламента
    Генеральный прокурор Александр Стояногло не собирался присутствовать на сегодняшнем заседании парламента, как об этом ...
    33
    Заседание парламента перенесли из-за отсутствия кворума
    Сегодняшнее заседание Законодательного органа отменили из-за отсутствия кворума. Из 101 депутата в зал заседаний явились ...
    16
    Кику обратился к Санду: В этой стране живут люди, а не электорат
      «В этой стране живут люди, а не электорат». С таким обращением в адрес председателя Партии действия и солидарности ...
    62
    Усатый:
    Фото: TVC21 Мэр города Бельцы Ренато Усатый убежден, что экс-депутат-социалист Штефан Гацкан больше не находится на территории ...
    45
    Полиция о стычке с депутатами Pro Moldova: Закон для всех един
    Правоохранительные органы выступили с разъяснениями относительно их вмешательства у президентуры 1 июля, утверждая, ...
    67
    Гацкан: Меня никто не удерживает, со мной все в порядке
    Штефан Гацкан опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором он говорит, что у него все хорошо, и что он будет отсутствовать ...
    100
    Воронин: Это не парламент, это дохлые лягушки
    Фото: TVC21 Лидер ПКРМ Владимир Воронин отмечает, что в Молдове должны пройти сейчас совместные выборы - парламентские ...
    111
    Кабмин взял ответственность за поправки в Закон о госбюджете
    Субсидирование предприятий и некоммерческих организаций, которые ввели техническую безработицу на время ЧП, дополнительные ...
    57
    Михалко: ЕС поддержит внедрение реформ в банковском секторе Молдовы
    Евросоюз поддерживает процесс реформирования банковской системы Молдовы, которая в условиях пандемического кризиса ...
    51
    Канду: Гацкан находится в президентуре, мы вызвали полицию
    Фото: TVC21 Лидер Pro Moldova Андриан Канду утверждает, что Штефан Гацкан в настоящее время находится в здании президентуры. ...
    374

    • Кику обратился к Санду: В этой стране живут люди, а не электорат

    02.07.2020 12:40 TVC21 Новости - Политика

     

    «В этой стране живут люди, а не электорат». С таким обращением в адрес председателя Партии действия и солидарности Майи Санду выступил премьер-министр Ион Кику.

    «Разве вам не нравится 30-процентное повышение заработной платы 47 000 медицинских работников, которые сейчас умирают за людей? Вам не нравится выделение 700 леев для 659 тысяч нуждающихся?», - написал он в четверг на своей странице в facebook.

    По его словам, Санду считает, что только правительство во главе с ней может принимать законы под собственную ответственность, как было сделано в ноябре 2019 года.

    «Майя Санду, вы думаете, что по своей прихоти вы можете аннулировать Конституцию Республики Молдова, которая предоставляет правительству право брать на себя ответственность? Политик, в стране умирают люди. Нет электората, а есть люди», - обратился он к лидеру ПДС, пишет point.md.

    Кику считает, что, с политической точки зрения, Санду «теряет от вступления в союз с Канду-Шором, который был ее коллегой по правительству, когда 14 млрд леев были украдены… под собственную ответственность».

    «Вы были специалистом из Всемирного банка - действительно ли вы были настолько ограничены, чтобы не понимать, что правительство, в котором вы состоите, крадет у народа миллиард?», - спросил он.

     