Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Гацкан: Меня никто не удерживает, со мной все в порядке

    01.07.2020 22:51 TVC21 Новости - Политика

    Штефан Гацкан опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором он говорит, что у него все хорошо, и что он будет отсутствовать на публике определенное время.

    «Я чувствую себя хорошо, у меня нет проблем, меня никто не удерживает. Я в порядке и нахожусь вместе со своей семьей. Некоторое время я не буду на связи, потому что мне нужна реабилитация», - сказал Гацкан, сообщает unimedia.info

    Напомним, что депутат Штефан Гацкан, ранее объявивший о выходе из фракции ПСРМ и присоединении к Pro Moldova, подал заявление на отказ от мандата народного избранника.

    Фотографию заявления опубликовал в среду на своей странице в Facebook председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

    Депутаты Pro Moldova заявили, что Штефана Гацкана заставили подписать заявление о сложении депутатских полномочий. Более того, они утверждают, что Гацкана удержиудерживают в здании президентуры.

     