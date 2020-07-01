Гацкан: Меня никто не удерживает, со мной все в порядке

Штефан Гацкан опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором он говорит, что у него все хорошо, и что он будет отсутствовать на публике определенное время.

«Я чувствую себя хорошо, у меня нет проблем, меня никто не удерживает. Я в порядке и нахожусь вместе со своей семьей. Некоторое время я не буду на связи, потому что мне нужна реабилитация», - сказал Гацкан, сообщает unimedia.info

Напомним, что депутат Штефан Гацкан, ранее объявивший о выходе из фракции ПСРМ и присоединении к Pro Moldova, подал заявление на отказ от мандата народного избранника.

Фотографию заявления опубликовал в среду на своей странице в Facebook председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Депутаты Pro Moldova заявили, что Штефана Гацкана заставили подписать заявление о сложении депутатских полномочий. Более того, они утверждают, что Гацкана удержиудерживают в здании президентуры.