Воронин: Это не парламент, это дохлые лягушки

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Лидер ПКРМ Владимир Воронин отмечает, что в Молдове должны пройти сейчас совместные выборы - парламентские с президентскими.

Об этом Воронин заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, пишет point.md.

Владимир Воронин ответил на вопрос ведущей о том, должны ли сейчас состояться досрочные парламентские выборы вместе с президентскими, либо нет оснований для этого.

"Я за совместные выборы. Я понимаю, что здесь есть какая-то юридическая коллизия. Те, у кого есть богатые административные ресурсы, будут выступать в качестве паровозов для своих партий. Этот парламент никакой, это мертвые лягушки. Это не та лягушка, которая барахталась в молоке, пока не взбила масло. В парламенте сидят дохлые лягушки. Иногда они бросают друг другу какие-то реплики, на этом работа парламента заканчивается. Более позорного парламента у нас не было", - отметил Воронин.

Ведущая спросила, был ли предыдущий парламент лучше, когда 25 человек вышли из фракций.

"Я говорю о результатах деятельности, а не о предыдущем парламенте", - заявил Воронин.