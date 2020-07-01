Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Воронин: Это не парламент, это дохлые лягушки

    01.07.2020 22:45 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер ПКРМ Владимир Воронин отмечает, что в Молдове должны пройти сейчас совместные выборы - парламентские с президентскими.

    Об этом Воронин заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, пишет point.md.

    Владимир Воронин ответил на вопрос ведущей о том, должны ли сейчас состояться досрочные парламентские выборы вместе с президентскими, либо нет оснований для этого.

    "Я за совместные выборы. Я понимаю, что здесь есть какая-то юридическая коллизия. Те, у кого есть богатые административные ресурсы, будут выступать в качестве паровозов для своих партий. Этот парламент никакой, это мертвые лягушки. Это не та лягушка, которая барахталась в молоке, пока не взбила масло. В парламенте сидят дохлые лягушки. Иногда они бросают друг другу какие-то реплики, на этом работа парламента заканчивается. Более позорного парламента у нас не было", - отметил Воронин.

    Ведущая спросила, был ли предыдущий парламент лучше, когда 25 человек вышли из фракций.

    "Я говорю о результатах деятельности, а не о предыдущем парламенте", - заявил Воронин.

     

     