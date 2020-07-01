Канду: Гацкан находится в президентуре, мы вызвали полицию

Фото: TVC21

Лидер Pro Moldova Андриан Канду утверждает, что Штефан Гацкан в настоящее время находится в здании президентуры.

У ворот здания сейчас находятся несколько представителей Pro Moldova, ожидающие выхода Гацкана, сообщает deschide.md

«Мы вызвали полицию, чтобы убедиться, что c г-ном Гацканом все в порядке. Он не отвечает на телефонные звонки в течение четырех часов. Его семья не знает, где он находится», - сказал Канду.

Другой депутат Pro Moldova Сергей Сырбу заявил, что Штефана Гацкана заставили подписать заявление о сложении депутатских полномочий.

Напомним, что депутат Штефан Гацкан, ранее объявивший о выходе из фракции ПСРМ и присоединении к Pro Moldova, подал заявление на отказ от мандата народного избранника.

Фотографию заявления опубликовал в среду на своей странице в Facebook председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.