Экс-депутат ПСРМ Штефан Гацкан сложил мандат народного избранника

Депутат Штефан Гацкан, ранее объявивший о выходе из фракции ПСРМ и присоединении к Pro Moldova, подал заявление на отказ от мандата народного избранника.

Фотографию заявления опубликовал в среду на своей странице в Facebook председатель фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

В его публикации в социальной сети говорится, что «после того, как во вторник были достигнуты договоренности между вице-председателем законодательного собрания Владом Батрынчей и лидером фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, сегодня депутат Штефан Гацкан участвовал во встрече парламентской фракции социалистов», пишет point.md.

«Штефан Гацкан объявил о решении отказаться от депутатского мандата, чтобы полностью посвятить себя медицине. Запрос на мандат был зарегистрирован сегодня в секретариате парламента. В то же время Гацкан также объявил, что он остается частью команды ПСРМ и будет активно участвовать в работе социальной группы нашей партии, чтобы использовать свой профессиональный опыт в разработке и продвижении проектов, связанных с политикой в области здравоохранения, которых ждут граждане. Фракция ПСРМ приняла к сведению это решение и призвала Штефана Гацкана как можно активнее участвовать в жизни ПСРМ», - сказано в публикации председателя фракции социалистов.