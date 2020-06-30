Гимпу о депутатах-перебежчиках: Проблема в том, что это делают за деньги

Декларация, осуждающая переход депутатов парламента из одной партии в другую, проголосованная в Законодательном органе по предложению Демократической партии, является “просто декларацией”.

Таково мнение почетного председателя Либеральной партии Михая Гимпу, который говорит, что никто не может заставить депутата голосовать каким-либо определенным образом, независимо от того в какой фракции он находится, сообщает tvrmoldova.md

«Это всего лишь декларация. Конституция есть Конституция. Никто не может запретить депутату голосовать так, как он хочет голосовать, несмотря на то, в какой фракции он находится. Эта декларация была принята, чтобы немного разрядить обстановку», - отметил Гимпу.

Либерал подчеркнул, что переходы в другие партии «существуют во всем мире», но они становятся проблемой, когда это происходит за деньги.

«Это существует во всем мире. Проблема в том, что это делают за деньги, и первым, кто дал зеленый свет этому процессу, является Додон. Таким образом, Додона увели от коммунистов», - сказал Гимпу.

Михай Гимпу также допустил, что экс-депутаты ДПМ могли покинуть партию за деньги.

«Когда вы знаете, что можете потерять очень много миллионов, вы согласитесь отдать 1 миллион. Это не шутка, речь идет о жизни и смерти. Плахотнюк никогда не простит Додона», - подчеркнул Михай Гимпу.