ПСРМ об уходе Гацкана: Осуждаем этот акт политической проституции

ПСРМ объявляет войну депутатам-перебежчикам и классифицирует выход из партии депутата Штефана Гацкана как “политическую проституцию”.

Влад Батрынча на пресс-конференции отметил, что именно ПСРМ сделала Гацкана депутатом, и поэтому он попросил Гацкана отказаться от мандата, сообщает unimedia.info

«Запрос г-на Гацкана был представлен слугой Плахотнюка Сергеем Сырбу. Человек, который взял деньги, чтобы присоединиться к ДПМ, и получил деньги, чтобы покинуть ДПМ. Если у вас осталось хотя бы немного здравого смысла, откажитесь от мандата. Этим людям безразлично то, как развивается страна. Мы осуждаем очередной акт политической проституции, объявляем войну перебежчикам и сделаем все возможное, чтобы распустить этот парламент», - заявил Влад Батрынча.

Депутат также рассказал, что Гацкан отказался от первого предложения покинуть ПСРМ. Изначально, по словам депутата, ему предложили сумму в 500 тысяч. Другой социалист Корнелиу Фуркулицэ добавил, что впоследствии эту сумму значительно увеличили.

Социалисты заявили, что уведомят Генеральную прокуратуру.