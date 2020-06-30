Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Гимпу о депутатах-перебежчиках: Проблема в том, что это делают за деньги
    Декларация, осуждающая переход депутатов парламента из одной партии в другую, проголосованная в Законодательном органе ...
    2
    Жосу: Миротворцы – уже давно не компетенция ни Кишинева, ни Тирасполя
    Фото: TVC21 Уже много лет приднестровская проблема не решается. Хотя деклараций, споров и разговоров много. Но граждане, ...
    11
    ПСРМ об уходе Гацкана: Осуждаем этот акт политической проституции
    ПСРМ объявляет войну депутатам-перебежчикам и классифицирует выход из партии депутата Штефана Гацкана как “политическую ...
    16
    Депутат ПСРМ покидает фракцию и присоединяется к Pro Moldova
    Депутат ПСРМ Штефан Гацкан объявил, что покидает фракцию ПСРМ и присоединяется к партии Pro Moldova. Об этом политик написал ...
    16
    Слусарь: ДПМ фактически потеряла еще 2 депутатов, они перешли к социалистам
    Фракция ДПМ практически не может рассчитывать на еще двух депутатов, которые поддерживают социалистов. ...
    157
    Демидецкий о кредите: Критика в адрес президента – откровенная мерзость
    Фото: TVC21 Молдова и Россия возобновят переговоры по кредиту в 200 миллионов евро». Об этом заявил президент Игорь Додон ...
    151
    Воронин об отставке правительства Кику: Это понты
    До президентских выборов осталось всего 4 месяца. И никто из правых не хочет брать на себя ответственность. В стране пандемия, ...
    287
    Паша: Майя Санду пытается избежать имиджевых потерь
    Гражданский активист Валерий Паша считает, что сегодня Майя Санду пытается максимально оттянуть время для финального ...
    291
    Кику возмущен
    Десятки молдаван воспользовались прекрасной погодой и отправились фотографироваться на лавандовые поля. ...
    324
    ВОЗ: Молдова находится в топе стран, в которых
    Молдова входит в число 11 государств, в которых в последнее время зарегистрировано значительное увеличение числа случаев ...
    166

    • ПСРМ об уходе Гацкана: Осуждаем этот акт политической проституции

    30.06.2020 19:16 TVC21 Новости - Политика

    ПСРМ объявляет войну депутатам-перебежчикам и классифицирует выход из партии депутата Штефана Гацкана как “политическую проституцию”.

    Влад Батрынча на пресс-конференции отметил, что именно ПСРМ сделала Гацкана депутатом, и поэтому он попросил Гацкана отказаться от мандата, сообщает unimedia.info

    «Запрос г-на Гацкана был представлен слугой Плахотнюка Сергеем Сырбу. Человек, который взял деньги, чтобы присоединиться к ДПМ, и получил деньги, чтобы покинуть ДПМ. Если у вас осталось хотя бы немного здравого смысла, откажитесь от мандата. Этим людям безразлично то, как развивается страна. Мы осуждаем очередной акт политической проституции, объявляем войну перебежчикам и сделаем все возможное, чтобы распустить этот парламент», - заявил Влад Батрынча.

    Депутат также рассказал, что Гацкан отказался от первого предложения покинуть ПСРМ. Изначально, по словам депутата, ему предложили сумму в 500 тысяч. Другой социалист Корнелиу Фуркулицэ добавил, что впоследствии эту сумму значительно увеличили.

    Социалисты заявили, что уведомят Генеральную прокуратуру.

     