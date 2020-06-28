Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Воронин об отставке правительства Кику: Это понты

    28.06.2020 12:21 TVC21 Новости - Политика

    До президентских выборов осталось всего 4 месяца. И никто из правых не хочет брать на себя ответственность. В стране пандемия, экономический кризис нарастает. Зачем за что-то отвечать. Работает только Кику. А парламент вместо 40 заседаний за полгода провел только 16, но зарплаты получили по полной. О своем видении ситуации в стране в передаче «Главное» с Лилией Бураковской рассказал Владимир Воронин, лидер ПКРМ, передает eNews.

    -Сейчас очень много говорят о необходимости отправить правительство Кику в отставку. Вы говорили, что на месте премьера вы бы уже сами подали в отставку. Премьер говорит, что в такой ситуации, какой находится страна, подать в отставку и бросить страну - это трусость. А отправить в отставку в разгар пандемии, в экономический и политический кризис, это что? Трусость, попытка ловить рыбу в мутной воде, или попытка спасти страну?

    «Не то, и не другое. Это понты перед президентскими выборами, и возможно, парламентскими. Никто ведь не хочет взять на себя ответственность. Правые, Майя Санду…»

    -Но Нэстасе готов.

    «Он готов на любую должность. Нэстасе не может влиять, он может только хотеть. Не депутат, он нигде. А эти не хотят, потому что до президентских выборов осталось 3-4 месяца, они боятся, что ничего не успеют. А что они сделали за 4 месяца? И Санду была в правительстве и что сделала? Она не хочет и ни за что отвечать. Они друг друга пугают отставкой».

    -Почему никто не хочет? Вот Канду заявил, что Pro-Moldova инициирует создание коалиции, чтобы отправить правительство в отставку. Платформа Да говорит, что мы написали проект вотума недоверия, нам необходимо количество подписей, чтобы зарегистрировать, и большинство, чтобы избрать новое правительство. Вот два формирования.

    «Бумага с подписями есть в бюро парламента по данному вопросу? Нет. А они только болтают».

    -Так надо оставить правительство в покое?

    -Нет, надо помочь, чтобы оно работало.

    -А как заставить его работать?

    -Посмотреть, что получается, что нет, дать рекомендации. Обсудить отчет работы в парламенте.

    -Вы считаете, что г-н Кику открыт к разговору с оппозицией?

    «По закону он обязан представить отчет по требованию парламента. Здесь не надо заниматься критиканством. В правительстве только Кику работает. Они боятся отставки правительства, и сами ничего не хотят. Их устраивает положение статус-кво. Будут просто шуметь».

    Воронин подсчитал, что в парламенте за полгода должны были провести 40 заседаний, а их было только 16».

    «Но зарплаты все получили до копейки, плюс бензин, квартиры. Больше 31 тысяч лей в месяц эти паразиты из парламента имеют. Им надо барабанить, а чем это закончится? Им нет никакого дела», уверен экс-президент.

     