Владимир Воронин: Наша цель - не позволить Додону стать президентом

Экс-президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что ПКРМ может участвовать в президентской кампании, хотя и считает ее неконституционной, только чтобы помешать Игорю Додону получить второй президентский мандат. Заявление было сделано в рамках программы «Главное» с Лилией Бураковской.

«Мы хотим посмотреть, какой будет процедура избрания президента. Будет ли она в парламенте или у нас будут прямые выборы. В то же время мы должны увидеть список кандидатов. Есть некоторые одиозные личности, из-за которых, даже если мы не хотим, мы будем вынуждены участвовать в президентской кампании. А именно, чтобы эти одиозные люди не достигли или остались на посту президента ... Это о Додоне. Было бы хорошо, если бы наши избиратели это поняли. Но у нас также есть другой персонаж, такой как Майя Санду, которая немногим лучше, чем Гимпу. Она вернет Республику Молдова в объятия Румынии ", - заявил он, пишет deschide.md.

По словам лидера коммунистов, ПКРМ также может выдвинуть кандидата от гражданского общества.

«С 2009 года в Республике Молдова не было законного президента. Все те, кто был, оказались в должности незаконно ... Если мы снова пойдем на президентские выборы на основе прямых выборов, то что, мы должны оставить это несчастье еще на четыре года? Или истерика? Вопрос о том, что Додон не дойдет до второго срока, важнее, чем неконституционность этих выборов », - отметил он.

Следует отметить, что ПКРМ бойкотировала президентские выборы 2016 года, назвав их неконституционными.