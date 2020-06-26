Pro Moldova официально пригласила оппозицию обсудить отставку кабмина

Председатель партии Pro Moldova Андриан Канду официально пригласил оппозицию на переговоры.

Партия намерена инициировать диалог об отставке правительства Кику, которое, по их мнению, не справилось с кризисом. В то же время Канду подтвердил необходимость назначения нового кабинета министров, который «благодаря добросовестности и эффективности сможет восстановить лучшую жизнь для граждан», сообщает agora.md

«Из-за этого правительства мы переживаем глубокий социальный, медицинский и экономический кризис. Республика Молдова оказалась в международной изоляции, а бедность достигла пика. Я повторяю, что мы не будем выдвигать никаких условий по формированию правительства, не будем претендовать ни на какие должности», - сказал Андриан Канду.

«Граждане не простят нас за эту нерешительность. Да, имидж важен, но на данный момент мы должны перейти от обсуждений, от возможного диалога к действиям. Вот почему мы ждем и обращаемся с призывом к политическим партиям в парламенте, к оппозиционным париям, найти способ изменить положение в стране в кратчайшие сроки. Нынешнее правительство больше не имеет парламентского большинства, оно держится на волоске. В правительстве даже нынешние министры скептически относятся к тому, что они останутся на своих постах по меньшей мере еще одну или две недели», - сказал председатель Pro Moldova.