Мокану: Заявление, будто Стояногло – человек Додона, помогает Плахотнюку в США

Политики, которые нападают на генерального прокурора Александра Стояногло и говорят, что он не независим, помогают Владу Плахотнюку не быть экстрадированным из Соединенных Штатов, считает лидер движения «Антимафия» Сергей Мокану.

Мокану объяснил в телеэфире, что Влад Плахотнюк включает эти заявления в свое досье в США, где он пытается получить политическое убежище. Так бывший председатель ДПМ хочет доказать, что прокуратура преследует его по политическому заказу, передает noi.md

«Вся пресса и все политики Молдовы работают над этой версией. Я не говорю, что все сознательно работают на заказ, но и глупость нужно учитывать. Когда все говорят, что Стояногло – человек Додона, это используется, чтобы доказать судье в США, что Плахотнюк не может быть экстрадирован, потому что генеральный прокурор преследует по команде», – заявил Мокану.