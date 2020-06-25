МВД России объявил Ренато Усатого в федеральный розыск

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МВД России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.

"Ренато Усатый объявлен в федеральный розыск", - сообщил источник в правоохранительных органах, передает tass.ru

Ранее Усатый заявил ТАСС, что считает, что Интерпол не включит его в базу международного розыска, так как несколько лет назад, по его словам, Интерпол уже признавал его преследование, якобы организованное бывшим главой Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, политически мотивированным. Он также заявил, что сумма выведенных денег, которая ему инкриминируется следствием, - более $15 млрд. По его словам, дело в отношении него было возбуждено 6 декабря 2019 года. Усатый сейчас проживает в Молдове, на местных выборах избран мэром города Бельцы, набрав в первом туре 65% голосов.

Молдавский политик в свою очередь в четверг подтвердил журналистам объявление его в розыск на территории Российской Федерации и снова заявил о своей невиновности. "Я никогда не имел никакого отношения ни к молдавским, ни к российским ландроматам (вывод денег в офшоры из России через молдавские банки - прим. ТАСС)", - отметил он. Кроме того, по словам Усатого, российские правоохранительные органы на следующей неделе планируют подать его в список Интерпола на контроль, чтобы определить местонахождение.

МВД России предъявило заочное обвинение Усатому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). По данным МВД, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей.

Следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S. A. более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S. A. по подложным решениям судов Молдовы в пользу иностранных юридических лиц. Затем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.