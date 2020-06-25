Додон: Молдова и Россия возобновят переговоры по кредиту в €200 млн

Президент Игорь Додон сообщил о достигнутых договоренностях в ходе визита в Москву. Об этом он написал в четверг на своей странице в facebook.

По его словам, он провел "короткий обмен мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным о динамике двухсторонних молдавско-российских отношений", после чего "продолжили более детальное обсуждение текущих вопросов с заместителем главы администрации президента РФ, специальным представителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком", передает infotag.md

Додон отметил, что по итогам обсуждения основных вопросов повестки дня были достигнуты следующие договорённости:

1. Молдова и Россия возобновят переговоры по предоставлению кредита в 200 млн евро для поддержки молдавской экономики. В ближайшие дни правительства двух стран согласуют необходимые процедуры в этом направлении;

2. По просьбе президента Молдовы РФ согласилась продлить льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров. Это означает, что после 1 июля с.г. молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без таможенных пошлин, что позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 млн евро в год;

3. Стороны договорились решить проблему с выдачей разрешений ("дозволов") на транзит товаров из Молдовы в Россию через территорию Украины;

4. По просьбе президента Молдовы Россия рассмотрит возможность предоставления гуманитарной помощи в виде дизельного топлива сельхозпредприятиям, которые пострадали от беспрецедентной засухи в нынешнем году.

"Кроме того, обсудили с российской стороной круг вопросов, относящихся к мерам укрепления доверия и другим аспектам продвижения процесса приднестровского урегулирования", - сообщил Додон.