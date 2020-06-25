Нэстасе о новом кабмине: Процесс затрудняет то, что ПДС не подписывает вотум

Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе утверждает, что пока нет конкретного числа депутатов, которые заявили, что готовы поддержать правительство под руководством возглавляемой им партии.

В то же время политик настаивает на политическом консенсусе и говорит, что послание Платформы DA адресовано всем депутатам законодательного органа, а не политическим партиям, сообщает tv8.md

По словам Нэстасе, Платформа DA не намерена формировать официальную коалицию с какой-либо из парламентских фракций, но призывает каждого члена парламента поддержать антикризисное правительство.

«Наше предложение настолько прозрачно и публично, что мы не должны вести переговоры с каждой стороной. Депутаты беседуют друг с другом в Парламенте Республики Молдова. На данный момент мяч на стороне поля всех депутатов», - уточнил политик.

В то же время Нэстасе отметил, что не может назвать конкретного числа депутатов, готовых поддержать инициативу Платформы DA.

«На данный момент у нас нет конкретного числа депутатов, которые выразили свою открытость поддержать нашу инициативу. Процесс очень затрудняет то, что наше предложение, которое было отправлено несколько недель нашим коллегам из ПДС, до сих пор не подписано. Не знаю, почему они решили отправить нас за голосами к ДПМ», - отметил политик.