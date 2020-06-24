Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду: Pro Moldova стала партией, которую боятся противники

    24.06.2020 16:53 TVC21 Новости - Политика

    Лидер партии Pro Moldova Андриан Канду утверждает, что в ближайшее время действующее правительство будет отправлено в отставку.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы правительство Додона-Кику ушло. Это то, чем мы занимаемся сейчас. Правительство Кику скоро падет. Это вопрос нескольких дней. У нас получится сменить эту власть», - заверил Андриан Канду во время прямой трансляции в Facebook, сообщает ziarulnational.md

    По словам Канду, Pro Moldova "превратилась в партию, которую начали бояться соперники".

    «Мы продемонстрировали отличные результаты, имея ограниченные инструменты», - подчеркнул политик.

    Канду также отметил, что Игорь Додон стал “проблемой № 1 для Республики Молдова” и что, возможно, у него не будет возможности баллотироваться на президентских выборах.

    «Он путает президентскую республику с диктатурой. Додон стал проблемой № 1 для страны, и мы сделаем так, чтобы он не смог баллотироваться на пост президента. Но если ему удастся стать кандидатом, то мы должны сделать все возможное, чтобы он не победил на выборах», - заключил Канду.

    Следует отметить, что ПСРМ-ДПМ потеряла парламентское большинство, но у оппозиции пока нет необходимых голосов, чтобы сместить правительство Кику и назначить другой кабмин.

     