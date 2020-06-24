Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дьяков: Нас акумовцы подтолкнули в коалицию с социалистами

    24.06.2020 16:47 TVC21 Новости - Политика

    "В этой коалиции мы являемся правым флангом. Мы выступаем за выполнение наших европейских обязательств. С социалистами очень непросто находиться в одной лодке. Но у нас есть опыт работы и с правыми, и с левыми партиями. Находим общий язык, но иногда ругаемся".

    Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской на TVC-21 заявил Дмитрий Дьяков, почетный председатель ДПМ, передает enews.md

    "Вы высказались, что не видите смысла голосовать за новое правительство, пока не сформировано новое парламентское большинство. Можно я вас верну в 2019 год, когда, не будучи сформированным парламентское большинство, вы проголосовали за правительство Кику. И тогда там не было ваших министров. А сейчас что не так?", - спросила ведущая программы.

    "Там был президент, участвовала фракция социалистов. Пришли мы, и все акумовцы. И мы говорили, работайте 4 года, докажите, помогайте стране встать на ноги. Но они разругались и развалились", - сказал Дьяков.

    Он заявил, что они, как единственная оппозиция на тот момент, решили участвовать в новом раскладе и сформировать большинство.

    «Нас акумовцы подтолкнули к созданию коалиции. Какие проблемы? В этой коалиции мы являемся правым флангом,  выступаем за выполнение наших европейских обязательств.  Конечно, с социалистами очень непросто находиться в одной лодке. Но мы имеем опыт работы и с правыми, и левыми партиями. 

    Находим общий язык, иногда ругаемся, но как-то преодолеваем  препятствия. Иногда это видно постороннему взгляду, иногда нет», - сказал депутат ДПМ.

     

     