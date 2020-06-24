Слусарь: Переговоры сорвались из-за публичного заявления депутатов

Вице-спикер Александр Слусарь рассказал, почему не состоялась встреча ДПМ, Платформы DA и PAS. Он отметил, что встреча была запланирована, и это была не первая встреча. Ее пришлось отменить, так как о ней объявили заранее.

Об этом Слусарь заявил в программе «главное» с Лилией Бураковски, пишет point.md.

"Я получил сообщение о том, что встреча не состоится, так как Игорь Мунтяну и Гросу публично заранее сказали о том, что будет такая встреча. Но договоренность была", - отметил Слусарь.

Политик подчеркнул, что не хочет усложнять и без того непростую обстановку.

"Договоренность была, если кому-то нужна формальность и письма в парламенте, это означает, что они не хотят ни о чем говорить", - отметил Слусарь.

Присутствовавший на программе председатель ДПМ Думитру Дьяков поинтересовался у Слусаря, с кем была договоренность, так как он сам об этом ничего не знает, об этом не знает и Филип. На передаче Дьяков отрицал о том, что планировалось провести подобную встречу.

"Как можно договариваться, если мы ничего не знаем?", - спросил Дьяков.

Слусарь ответил, что в парламенте можно вести дискуссии с депутатами, и на это не нужно разрешение председателя фракции.

"Это не называется переговорами. Это называется - встретились и поговорили в коридоре", - заявил Дьяков.

Слусарь отметил, что "заявления Дьякова говорят о том, что у него нет большого желания обсуждать вопросы о новом правительстве, ему комфортно в союзе с господином Додоном".