Слусарь: Переговоры сорвались из-за публичного заявления депутатов

Вице-спикер Александр Слусарь рассказал, почему не состоялась встреча ДПМ, Платформы DA и PAS. Он отметил, что встреча была запланирована, и это была не первая встреча. Ее пришлось отменить, так как о ней объявили заранее.
Об этом Слусарь заявил в программе «главное» с Лилией Бураковски, пишет point.md.
"Я получил сообщение о том, что встреча не состоится, так как Игорь Мунтяну и Гросу публично заранее сказали о том, что будет такая встреча. Но договоренность была", - отметил Слусарь.
Политик подчеркнул, что не хочет усложнять и без того непростую обстановку.
"Договоренность была, если кому-то нужна формальность и письма в парламенте, это означает, что они не хотят ни о чем говорить", - отметил Слусарь.
Присутствовавший на программе председатель ДПМ Думитру Дьяков поинтересовался у Слусаря, с кем была договоренность, так как он сам об этом ничего не знает, об этом не знает и Филип. На передаче Дьяков отрицал о том, что планировалось провести подобную встречу.
"Как можно договариваться, если мы ничего не знаем?", - спросил Дьяков.
Слусарь ответил, что в парламенте можно вести дискуссии с депутатами, и на это не нужно разрешение председателя фракции.
"Это не называется переговорами. Это называется - встретились и поговорили в коридоре", - заявил Дьяков.
Слусарь отметил, что "заявления Дьякова говорят о том, что у него нет большого желания обсуждать вопросы о новом правительстве, ему комфортно в союзе с господином Додоном".