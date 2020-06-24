Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Слусарь: Переговоры сорвались из-за публичного заявления депутатов

    24.06.2020 16:41 TVC21 Новости - Политика

    Вице-спикер Александр Слусарь рассказал, почему не состоялась встреча ДПМ, Платформы DA и PAS. Он отметил, что встреча была запланирована, и это была не первая встреча. Ее пришлось отменить, так как о ней объявили заранее.

    Об этом Слусарь заявил в программе «главное» с Лилией Бураковски, пишет point.md.

    "Я получил сообщение о том, что встреча не состоится, так как Игорь Мунтяну и Гросу публично заранее сказали о том, что будет такая встреча. Но договоренность была", - отметил Слусарь.

    Политик подчеркнул, что не хочет усложнять и без того непростую обстановку.

    "Договоренность была, если кому-то нужна формальность и письма в парламенте, это означает, что они не хотят ни о чем говорить", - отметил Слусарь.

    Присутствовавший на программе председатель ДПМ Думитру Дьяков поинтересовался у Слусаря, с кем была договоренность, так как он сам об этом ничего не знает, об этом не знает и Филип. На передаче Дьяков отрицал о том, что планировалось провести подобную встречу.

    "Как можно договариваться, если мы ничего не знаем?", - спросил Дьяков.

    Слусарь ответил, что в парламенте можно вести дискуссии с депутатами, и на это не нужно разрешение председателя фракции.

    "Это не называется переговорами. Это называется - встретились и поговорили в коридоре", - заявил Дьяков.

    Слусарь отметил, что "заявления Дьякова говорят о том, что у него нет большого желания обсуждать вопросы о новом правительстве, ему комфортно в союзе с господином Додоном".

     

     

    Обновлено ( 24.06.2020 16:46 )  