Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ирина Влах отреагировала на заявления Юрие Реницэ

    24.06.2020 16:37 TVC21 Новости - Политика

    Башкан АТО Гагаузия Ирина Влах отреагировала на заявления депутата Юрие Реницэ. „У меня нет и никогда не было двоюродного брата Валентина Влах, которого, по утверждению Реницэ, я, якобы, продвигала на должность посла Республики Молдова в Азербайджане”, - написала она на своей странице в Фейсбуке, передаёт IPN.

    По словам Ирины Влах, депутат Юрий Реницэ использует парламентскую трибуну и высокий статус народного избранника для распространения клеветнических измышлений. „Озвученные депутатом обвинения в мой адрес являются плодом его фантазии и никак не коррелируют с реальностью.

    Сожалею, что депутат Юрие Реницэ тиражирует лживые заявления вместо решения насущных проблем избирателей своего округа”, - написала Ирина Влах.

    На брифинге для прессы Юрие Реницэ заявил, что вместо Емила Жакотэ на должность посла Молдовы в Азербайджане планируется назначить родственника нынешнего башкана Ирины Влах – Валентина Влаха, который приходится ей двоюродным братом.

     