Ирина Влах отреагировала на заявления Юрие Реницэ

Башкан АТО Гагаузия Ирина Влах отреагировала на заявления депутата Юрие Реницэ. „У меня нет и никогда не было двоюродного брата Валентина Влах, которого, по утверждению Реницэ, я, якобы, продвигала на должность посла Республики Молдова в Азербайджане”, - написала она на своей странице в Фейсбуке, передаёт IPN.

По словам Ирины Влах, депутат Юрий Реницэ использует парламентскую трибуну и высокий статус народного избранника для распространения клеветнических измышлений. „Озвученные депутатом обвинения в мой адрес являются плодом его фантазии и никак не коррелируют с реальностью.

Сожалею, что депутат Юрие Реницэ тиражирует лживые заявления вместо решения насущных проблем избирателей своего округа”, - написала Ирина Влах.

На брифинге для прессы Юрие Реницэ заявил, что вместо Емила Жакотэ на должность посла Молдовы в Азербайджане планируется назначить родственника нынешнего башкана Ирины Влах – Валентина Влаха, который приходится ей двоюродным братом.