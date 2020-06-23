Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дьяков: Я бы с удовольствием остался в оппозиции. Там честнее

    23.06.2020 00:51 TVC21 Новости - Политика

    Я бы лично, честно, остался в оппозиции, с большим удовольствием. Такое заявление сделал почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков, отвечая на вопросы ведущей программы «Главное» Лилии Бураковской.

    «Я бы с удовольствием остался в оппозиции, там честнее. Находясь во власти надо на определенные вещи закрывать глаза, не ругаться, искать компромисс. Находиться в коалиции с другой партией, не важно с левой или правой, не так сладко. И нам сегодня несладко в коалиции с социалистами. Они обладают всем и функциями, руководят всеми институтами. Нам непросто приходится. Но предлагать развалить эту коалицию в условиях пандемии и накануне президентских выборов, чтобы потом два месяца обсуждать и искать новое правительство – это кошмар, это безответственно», - считает демократ.

    Отвечая на вопрос ведущей, изменится ли позиция ДПМ, если ей будет предложено сохранить те 5 министерств, которые сейчас возглавляют ставленники демократов, Дьяков отреагировал:  «Кто? Эти кадры? Они сказали, что от силы нам предложат одного министра. Одного человека мы разрешим вам».

    - Значит, вы все-таки с ними вели переговоры и что-то обсуждали?, - парировала ведущая.

    «Я так слышал. Они уже сами определили, кого они оставят и кого назначат. Это чисто предвыборная игра. Эта истерия не украшает Республику Молдова: все говорят – никто не знает о чём речь», - ответил Дьяков.

     

    Обновлено ( 23.06.2020 01:07 )  