Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе рассказал, кто может стать премьером в кабмине, который готова взять на себя Платформа DA

    22.06.2020 00:58 TVC21 Новости - Политика

    Александру Слусарь и Игорь Мунтяну рассматриваются Платформой DA в качестве кандидатов на должность премьер-министра в правительстве, ответственность за которое партия желает взять на себя. На должности министров у партии есть по два-три кандидатуры, заявил лидер Платформы DA Андрей Нэстасе в ходе передачи на одном из частных телеканалов.

    Андрей Нэстасе оценивает Слусаря и Мунтяну как „наилучших из возможных кандидатов на эту должность”. Касательно своей кандидатуры на должность премьера Андрей Нэстасе пояснил, что он точно знает, что будет баллотироваться на президентских выборах.

    Нынешнюю ситуацию в Молдове в области здравоохранения, в экономике, в социальной сфере Андрей Нэстасе оценивает как „общий кризис”. Из этого кризиса, как утверждает лидер Платформы DA, выйти можно только за счёт национального политического консенсуса.

    Лидер Платформы DA рассчитывает на голосование 60–70 депутатов за правительство, ответственность за которое партия готова взять на себя. „Надеюсь, что за новую власть проголосуют 60–70 депутатов, потому что оставлять страну в хаосе – это преступление”. Он уверен, что все депутаты осознают, что страна находится в кризисе, и что нынешнее правительство не способно его разрешить и должно уйти.

    Политик даёт понять, что правительство, которое желает взять на себя Платформа DA, для преодоления санитарного кризиса прибегнет и получит доступ к европейским ресурсам и возьмёт на вооружение передовой опыт стран мира.

    Для отставки нынешнего правительства и для утверждения нового кабмина требуется не менее 51 голоса. Платформа DA имеет 11 мандатов, а ПДС располагает 15 мандатами.

     