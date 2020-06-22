Вартанян о досрочных выборах: Предполагаю, что КС может попробовать найти решение

Сложная ситуация в парламенте, в политическом классе, обществе. Все эти моменты может учесть КС. Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской высказался Гайк Вартанян, депутат парламента РМ от ПСРМ, передает eNews.

-О выборах говорят все чаще, хотя раньше весны 2021 года по Конституции невозможно.

«Возвращаясь к запросу в КС и учитывая ситуации в парламенте, в политическом классе и в обществе, могу предположить, что КС вполне может попробовать найти решение», заявил депутат

-Если судьи признали Закон об изменениях в прокуратуре по конкурсу на генпрокурора неконституционным. Вы считаете, что они должны пересмотреть решение относительно выборов?

«А что, решения КС не могут быть пересмотрены?», переспросил Вартанян.