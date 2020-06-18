«Налог на туризм». Дьяков предложил наказание для перебежчиков

Депутаты начали сегодняшнее заседание парламента с шуток. Председатель фракции ДПМ Дмитрий Дьяков предложил обложить налогом парламентариев, которые переходят из одной партии в другую, чтобы накопить еще немного денег в государственном бюджете, передаёт eNews.

Дмитрий Дьяков намекнул, что «сбежавшие» парламентарии были куплены. «В духе сотрудничества фракций, официально существующих в парламенте, я предлагаю искать решения для пополнения доходной части бюджета. Давайте выступим с инициативой обложить налогом ушедших депутатов, сейчас в бюджете большие потери », - заявил он.

Спикер парламента Зинаида Гречаная заявила, что поддерживает предложение Дьякова, пишет eterra.news со ссылкой на Telegraph.

Вчера депутат Демократической партии Ефросиния Грецу заявила, что она покидает фракцию ДПМ и присоединяется к парламентской группе ProMoldova.