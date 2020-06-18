Додон обдумает вариант проведения досрочных выборов

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова потеряла парламентское большинство из-за олигархической группы Плахотнюка, которая, по словам главы государства, покупает депутатов.

Додон заявил, что намерен сесть за стол переговоров с ПСРМ, PAS, ДПМ и PPDA и даже не исключает, что обдумает вариант проведения досрочных выборов, что ранее предложила лидер PAS Майя Санду, передает nokta.md

Публикуем полный текст обращения президента:

«Мы все сейчас наблюдаем то отчаяние, с которым олигархи продолжают покупать депутатов, желая вернуться к власти. Они надеются таким образом спастись, избежать уголовной ответственности за банковскую аферу и все их нелегальные схемы; они надеются, что им не придется возвращать украденные деньги, а подкуп депутатов и создание хаоса – их единственный способ уйти от наказания.

Хочу обратить ваше внимание на то, что отсутствие количества голосов, необходимых для нынешнего парламентского большинства, еще не является дестабилизацией, поскольку нынешнее Правительство в любом случае будет продолжать свою работу и сделает всё необходимое для людей в этот кризисный период даже в отсутствие стабильного политического большинства, если до этого дойдет. Думаю, что самый большой вызов для здоровых политических сил в Парламенте заключается в другом: не позволить олигархической группировке Плахотнюк – Шор – Канду снова взять контроль над органами власти и захватить страну.

Сегодня все понимают, что депутаты-перебежчики – это люди Плахотнюка и Шора, купленные за большие деньги, взятые из украденного миллиарда, и любая коалиция с этими перебежчиками или группировками Канду-Шора означает коалицию, основанную на интересах и сценариях Плахотнюка.

Для того чтобы на корню пресечь планы Плахотнюка и Шора, нужно, чтобы Партия социалистов, Партия «Действие и солидарность», Демократическая партия и Партия «Достоинство и правда» продемонстрировали политическую ответственность, нашли совместными усилиями наилучшие способы предотвращения хаоса и анархии в Парламенте Республики Молдова. У олигархов еще достаточно денег из украденного миллиарда, чтобы скупить депутатов из всех партий, не только ДПМ, но в то же время число неподкупных депутатов на этом этапе значительно больше тех, кто продается. Вот почему я убежден в том, что у нас есть возможность не допустить возврата страны к тому катастрофическому состоянию, в котором она пребывала чуть более года назад.

В качестве президента я окажу всю необходимую помощь антиолигархическим партиям, как сделал это год назад, и поддержу любое решение, которое обеспечит стабильность и безопасность граждан.

В то же время я буду выступать против любой политической конструкции, если ее попытаются создать вместе с партиями Шора и Плахотнюка, с их купленными перебежчиками, - с теми, кого обвиняют в причастности к краже миллиарда и другим мошенническим действиям, доведшим людей до нищеты, в которой они до сих пор находятся.

Заблуждаются те, кто думают, что цель олигархов сводится лишь к борьбе с Додоном или ПСРМ, - Плахотнюк потом начнет борьбу с Майей Санду и Андреем Нэстасе или другими. Цель олигархов заключается не столько в политической борьбе, сколько в получении контроля над Конституционным судом, Генеральной прокуратурой, юстицией в целом, чтобы закрыть уголовные дела и вновь начать шантажировать тех, кто им мешает.

Знаю, что даже между здоровыми политическими партиями в Парламенте есть определенное недопонимание, но они не могут быть превыше интереса граждан жить в стабильной и безопасной стране, в которой будут осуществлены проекты, направленные на поддержку людей в этот сложнейший кризисный период.

Я в равной степени готов поддержать как действующую власть, так и другую формулу создания правительства, где ПДС и ПДП играли бы более существенную роль, если эти партии действительно чувствуют себя подготовленными и могут взять на себя ответственность за управление нынешним санитарным и экономическим кризисом. В то же время деятельность Парламента и Правительства может эффективно осуществляться и в отсутствие формального политического большинства; антиолигархические партии могут по пунктам согласовать те проекты, которые служат интересам граждан и нуждаются в поддержке.

Не в последнюю очередь, имея в виду ярко выраженное стремление ПДС добиться досрочных парламентских выборов, я мог бы поддержать и такой вариант, если в этом направлении будут сделаны практические шаги и если мы будем уверены в том, что это решение послужит интересам граждан. Я согласен с тем, что у нас серьезная проблема в Парламенте, становящемся всё менее репрезентативным после того, как ряд депутатов решили предать своих избирателей на фоне очень больших подозрений в том, что их, депутатов, подкупили олигархи.

Так что у нас есть несколько вариантов выхода из кризиса в интересах граждан – всё зависит от диалога, который должен состояться между антиолигархическими партиями. Вот важнейшие тезисы, которые я намереваюсь обсудить вместе и/или по отдельности с антиолигархическими политическими партиями в Парламенте в ближайшие дни.

Но если дело дойдет до блокирования работы нынешнего Правительства или до его отставки, то есть если страна останется без правительства, то ответственность перед народом будут нести те, которые наряду с Плахотнюком и Шором участвовали в создании хаоса и подвергли опасности жизни граждан.

В заключение хочу заверить сограждан в том, что моим приоритетом на данном этапе является содействие обеспечению стабильности страны и созданию необходимых условий для выхода совместными усилиями из того сложнейшего кризиса, в котором мы оказались. В эти дни год назад мы преодолели еще более серьезные риски и успешно справились с ситуацией – справимся и сейчас.

Пока я президент, олигархи не вернутся к власти в Республике Молдова», — написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Напомним, коалиция ПСРМ-ДПМ осталась в меньшинстве. Демократическую партию покинула Ефросинья Грецу, присоединившаяся к парламентской группе «Про-Молдова».