Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду: Владимир Плахотнюк находится в стране, где закон есть закон

    18.06.2020 12:27 TVC21 Новости - Политика

    Лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду скептически относится к достоверности информации о том, что бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул США в пользу одной из стран Латинской Америки.

    По его словам, Владимиру Плахотнюку незачем менять „одну из самых крутых стран с точки зрения юстиции”, передает ipn.md

    На просьбу подтвердить или опровергнуть последнюю информацию об изменении места жительства бывшего лидера демократов, Андриан Канду ответил, что Владимир Плахотнюк находится в США, „одной из самых развитых западных правовых систем с определенным запросом и конкретным делом о предоставлении убежища”. „Он находится в стране, где закон есть закон, система есть система, политика это политика, практически одна из самых крутых стран с точки зрения юстиции”, - заявил Андриан Канду в ходе передачи „Secretele puterii” на JurnalTV.

    Говоря об обвинениях бывшего премьер-министра Иона Стурзы, который назвал его „экспертом в структурировании бизнеса Плахотнюка в оффшорах”, Андриан Канду отметил, что бизнес Влада Плахотнюка был структурирован в Нидерландах, „очень прозрачной юрисдикции с очень хорошо обоснованным законодательством, в том числе против отмывания денег”.

    „Я сказал Плахотнюку в 2008 и 2009 году, что лучше всего структурировать бизнес, используя именно такую юрисдикцию как Нидерланды, потому что это одна из лучших юрисдикций с точки зрения налогообложения”, - сказал Андриан Канду.

    Владимир Плахотнюк покинул Республику Молдова год назад после того, как возглавляемая им партия уступила власть. Ему предъявлен ряд обвинений, в том числе в захвате правосудия и организации преступных группировок в сфере отмывания денег.

     