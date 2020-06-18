Майя Санду: Антонеску - военный преступник

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Политик уточнила, что раннее в одном из интервью она выразилась не совсем удачно в адрес этого деятеля. Этот факт до сих пор используют оппоненты.

Вопрос в передаче «Главное» с Ниной Димогло разъяснила Майя Санду, лидер партии «Действие и солидарность», передает enews.md

"Полтора года назад вы дали неоднозначную оценку личности Антонеску. Высказывание вызвало много осуждений у людей. Конкретизируйте ваше мнение, чтобы избежать дальнейших кривотолков", - отметила ведущая программы.

«Прошлый раз я, наверное, выразилась не совсем удачно. После этого меня попросили уточнить, что я имела в виду и конкретизировать. И я сказала, что он военный преступник и был осужден за это. И я сожалею, что до этого я сказала неудачно. И знаю, что некоторые продолжают спекулировать с моим первым неудачным ответом», сказала Санду.

Напомним, пару лет назад на TVC-21 Майи Санду заявила, что считает Иона Антонеску «исторической личностью», которая оставила и положительный след в истории. Однако нацистского диктатора, кровавого палача в 1946 году осудили в Румынии и казнили по приговору трибунала, как военного преступника.