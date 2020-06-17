Слусарь: Де-факто Санду соглашается оставить у власти правительство Кику

Вице-председатель "Платформы DA" Александр Слусарь раскритиковал партию PAS за нежелание поддерживать инициативу свержения и назначения нового правительства.

Таким образом он отреагировал на заявления лидера PAS Майи Санду в эфире одного из телеканалов, которая отметила, что сейчас в парламенте нет достаточного числа голосов для формирования нового кабмина, а также , что у "Платформы DA" нет никакой конкретики по составу правительства, передает infotag.md

"Правительство Кику - самое некомпетентное в истории РМ, которое с треском провалилось в управлении пандемическим кризисом и усилило социально-экономический кризис. Если мы не свергнем его, тогда этот избирательный штаб Додона будет управлять страной по крайней мере до весны 2021 г. и будет организовывать не только президентские выборы, но и досрочные парламентские выборы. Платформа DA уже месяц требует поддержки от PAS для назначения другого правительства - компетентного, антикризисного, проевропейского и антиолигархического", - подчеркнул Слусарь.

По его словам, "Платформа DA" предлагает, чтобы новый кабмин поддержали 51 депутат в парламенте, "за исключением голосов группы "Шор", и при условии, что в его состав, не войдут представители группы Pro Moldova и не будет сформировано никаких коалиций".

По словам вице-спикера, "депутаты должны голосовать только за программу и кабинет профессиональных и честных министров".

"Но мы обнаружили, что внезапно госпожа Санду гораздо более требовательна, что де-факто она соглашается оставить у власти правительство Кику, если Платформа DA не получит публичного подтверждения о поддержке со стороны ДПМ. Мы также прекрасно понимаем, что без большинства депутатов от Демократической партии не может быть создан никакой другой кабинет министров. Мы точно знаем, что фракция ДПМ, за исключением 2-3 человек, чувствует себя очень неловко в коалиции с Додоном. Но, учитывая позицию PAS, мы можем с вероятностью 99% ожидать, что в таких условиях члены ДПМ скажут, что Платформа DA не пользуется поддержкой даже со стороны ближайшей идеологического партнера. Круг замкнулся. Додон и Кику могут спать спокойно и воровать, по крайней мере, до избирательной кампании, когда они снова увязнут в громкой критике оппозиции", - сказал политик.

Слусарь подчеркнул, что "Платформа DA" по-прежнему призывает PAS поддержать предложенное правительство.