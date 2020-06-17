Санду об отставке правительства Кику: Нам не хватает голосов

Проблема инициирования процедуры отставки президента Игоря Додона, а также правительства Кику, предложенной Платформой DA, заключается в недостаточном количестве голосов в парламенте.

Об этом заявила лидер ПДС Майя Санду в эфире передачи Puterea a 4 на канале N4, сообщает unimedia.info.

По ее словам, партия «Действие и солидарность» готова принять предложение Платформы DA, но пока не видит возможности, как их можно довести до конца.

«Процедура отстранения означает, что в парламенте достаточно голосов. Сложно поверить, что партия социалистов проголосует за отстранение Игоря Додона. И если социалисты не голосуют, мы не видим смысла в этой процедуре. Если бы были голоса, очевидно, мы бы последовали предложению Платформы DA. Но нашим сторонникам нужны результаты, иначе Игорь Додон выйдет и представит себя жертвой», - сказала политик.

«Отставка правительства происходит тогда, когда у нас есть уверенность в способности назначить новое. Платформа DA сказала, что у них есть состав правительства, который они хотят предложить. Мне он неизвестен, так как никакой информации о возможном составе нового кабмина нам не предоставляли. Речь идет о том, есть ли у нас 51 голос, чтобы назначить это правительство. К сожалению, у нас их нет», - констатировала лидер ПДС.