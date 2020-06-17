Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип: Я не вижу, как можно создать "антикризисное" правительство

    17.06.2020 13:58 TVC21 Новости - Политика

    С таким заявлением выступил лидер ДПМ Павел Филип, отметивший, что “нельзя делать ставку на группу Шора и группу Канду в парламенте”.

    По словам лидера ДПМ, партия «Шор» - это «собрание» людей, которые тратят украденный миллиард, сообщает deschide.md

    «С другой стороны, мы видим, что у группы Канду, на самом деле, те же корни. Ни у кого нет никаких сомнений, что это одна и та же группа, поделенная на две», - сказал Павел Филип.

    Лидер демократов выразил удивление в связи с тем, что есть политики, готовые выступить с вотумом недоверия правительству Кику, не просчитав, что будет дальше.

    «С моей точки зрения, это безответственно», - прокомментировал Павел Филип.

    «По профессии я инженер, и с математической точки зрения я не понимаю, как можно создать антикризисное правительство», - отметил экс-премьер.

    Демократ также уточнил, что игра с вынесением вотума недоверия ведется не Платформой DA: 

    «Какова цель покупки такого количества депутатов ДПМ? Для того, чтобы поддержать правительство Платформы DA? С кем мы должны назначать правительство? Мы не откажемся ни от одной из ценностей, к которым стремится ДПМ», - сказал Павел Филип.

     