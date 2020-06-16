Генпрокуратура направила США запрос об экстрадиции Плахотнюка

Генеральный прокурор Александр Стояногло попросил компетентные органы Соединенных Штатов Америки выдать бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка для привлечения его к ответственности в Республике Молдова.

«Весь пакет документов и материалов, необходимый для этой процедуры, уже отправлен американским коллегам», - говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

В то же время Антикоррупционная прокуратура недавно направила американским властям запрос о создании комиссии для проведения расследований по некоторым делам, в том числе в отношении активов Владимира Плахотнюка в США.

В ближайшие несколько дней Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, которая расследует еще одно уголовное дело в отношении Плахотнюка, должна направить еще один запрос в компетентные органы США.

Напомним, что 18 мая генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что бывший лидер демократов Влад Плахотнюк будет обвинен в мошенничестве, отмывании денег и участии в организованной преступной группе. Тогда генпрокурор сказал, что Плахотнюк является одним из главных бенефициаров кражи миллиарда.