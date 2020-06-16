Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Генпрокуратура направила США запрос об экстрадиции Плахотнюка

    16.06.2020 14:16 TVC21 Новости - Политика

    Генеральный прокурор Александр Стояногло попросил компетентные органы Соединенных Штатов Америки выдать бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка для привлечения его к ответственности в Республике Молдова.

    «Весь пакет документов и материалов, необходимый для этой процедуры, уже отправлен американским коллегам», - говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

    В то же время Антикоррупционная прокуратура недавно направила американским властям запрос о создании комиссии для проведения расследований по некоторым делам, в том числе в отношении активов Владимира Плахотнюка в США.

    В ближайшие несколько дней Прокуратура по борьбе с организованной преступностью, которая расследует еще одно уголовное дело в отношении Плахотнюка, должна направить еще один запрос в компетентные органы США.

    Напомним, что 18 мая генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что бывший лидер демократов Влад Плахотнюк будет обвинен в мошенничестве, отмывании денег и участии в организованной преступной группе. Тогда генпрокурор сказал, что Плахотнюк является одним из главных бенефициаров кражи миллиарда.

     