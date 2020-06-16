Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Возвращение Филата. 20 июня пройдёт заседание политсовета ЛДПМ

    16.06.2020 01:56 TVC21 Новости - Политика

    В начале июня ЛДПМ сообщила о созыве Национального политического совета партии на 20 июня, но без уточнения повестки дня собрания. Объявление было размещено на официальном сайте партии, передаёт eNews.

    Согласно некоторым источникам, в субботу, 20 июня 2020 года, ЛДПМ может объявить о возвращении на политическую сцену, а также о восстановлении Влада Филата во главе Либерально-демократической партии Молдовы, входящей в правительственную коалицию в период 2009-2015 г., пишет eterra.news со ссылкой на Telegraph.

    Сегодня, всего за несколько дней до встречи 20 июня 2020 года, один из высокопоставленных партийных функционеров  намекает, что ЛДПМ готова вновь вступить в политическую борьбу и даже "вывести Майю Санду на  чистую воду".

      «Ясно, что Вас (Майю Санду  - прим.ред.) скоро раскроют, и выяснится, что «королева-то голая», - заявил Александр Бужорян, вице-председатель ЛДПМ.

    Обновлено ( 16.06.2020 01:59 )  