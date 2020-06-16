Возвращение Филата. 20 июня пройдёт заседание политсовета ЛДПМ

В начале июня ЛДПМ сообщила о созыве Национального политического совета партии на 20 июня, но без уточнения повестки дня собрания. Объявление было размещено на официальном сайте партии, передаёт eNews.

Согласно некоторым источникам, в субботу, 20 июня 2020 года, ЛДПМ может объявить о возвращении на политическую сцену, а также о восстановлении Влада Филата во главе Либерально-демократической партии Молдовы, входящей в правительственную коалицию в период 2009-2015 г., пишет eterra.news со ссылкой на Telegraph.

Сегодня, всего за несколько дней до встречи 20 июня 2020 года, один из высокопоставленных партийных функционеров намекает, что ЛДПМ готова вновь вступить в политическую борьбу и даже "вывести Майю Санду на чистую воду".

«Ясно, что Вас (Майю Санду - прим.ред.) скоро раскроют, и выяснится, что «королева-то голая», - заявил Александр Бужорян, вице-председатель ЛДПМ.