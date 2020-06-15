Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кику: Вторая волна распространения коронавируса уже началась

    15.06.2020 18:50 TVC21 Новости - Политика

    Премьер-министр Ион Кику считает, что вторая волна распространения коронавируса уже началась.

     

    Об этом он заявил в понедельник утром, на брифинге после еженедельного совещания с президентом и председателем парламента. 

    "Хотя официально не заявлено о начале второй волны пандемии коронавируса, мы с обеспокоенностью следим за развитием ситуации. И видим, что она наступает, и у нас, и в европейских странах, и в регионе, в соседних странах, где наблюдается рост количества случаев заражения COVID-19", - сказал Кику.

    Он отметил, что мест в больнице осталось очень мало, поэтому в ближайшие дни специалисты подготовят установку дополнительно 2 тыс. койко-мест в больницах и созданных импровизированных центрах размещения больных.

    "Я прошу всех соблюдать все меры предосторожности. У нас нет других методов, кроме убеждения. Мы не можем вернуться к механизму, который применили в марте-апреле - полная изоляция и прекращение экономической деятельности. Это уже невозможно, так как у нас нет уже ресурсов, в этом случае мы столкнемся с социально-экономическим кризисом. Поэтому, с сегодняшнего дня начинается новый этап снятия ограничений на экономическую деятельность, открываются гостиницы, бары, рестораны. Но все меры предосторожности, все предписания компетентных органов должны строго соблюдаться", - заявил Кику.

     