Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чеботарь о России: Из-за некоторых политиков в РМ есть неправильные решения по Молдове

    12.06.2020 17:00 TVC21 Новости - Политика

    Депутат говорит, что он к России относится хорошо. Но в ее отношениях с Молдовой часто происходят события, которые мешают двум народам жить и сотрудничать, как прежде. Об этом в передаче «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником рассказал Владимир Чеботарь, депутат группы Pro-Moldova, передает eNews.

    «Я разделяю отношение к народу России, всей политической системе и отдельным политикам. Но одно время была внутренняя обида на РФ. Мне казалось, что она к нам плохо относится. Но есть некоторые наши люди, которые обманывают или вводят в заблуждение людей в органах власти России. И те реагируют и думают, что помогают молдавским гражданам достичь каких-то задач».

    Чеботарь признается, что к России в целом относится хорошо.

    «Как они делают свою политику – это их внутреннее дело. Но из-за некоторых молдавских политиков решения касательно РМ принимаются не всегда правильно, меня это очень беспокоит и задевает. Вот пришлось даже российскую пропаганду запретить, потому что она была использована».

    -Вы имеете в виду Игоря Додона?

    -Не хочу называть имена, итак все знают.

    -Почему тогда не назвать?

    «Я рассуждаю из того, что сам знаю. Допускаю, что может быть ошибка. Но любая медаль имеет две стороны. Могу быть в чем-то не правым. Мы за все свои слова и действия должны отвечать. Поэтому стараюсь быть не радикальным и не абсолютировать что-либо», уверяет депутат.

     