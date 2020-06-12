Чеботарь о России: Из-за некоторых политиков в РМ есть неправильные решения по Молдове

Депутат говорит, что он к России относится хорошо. Но в ее отношениях с Молдовой часто происходят события, которые мешают двум народам жить и сотрудничать, как прежде. Об этом в передаче «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником рассказал Владимир Чеботарь, депутат группы Pro-Moldova, передает eNews.

«Я разделяю отношение к народу России, всей политической системе и отдельным политикам. Но одно время была внутренняя обида на РФ. Мне казалось, что она к нам плохо относится. Но есть некоторые наши люди, которые обманывают или вводят в заблуждение людей в органах власти России. И те реагируют и думают, что помогают молдавским гражданам достичь каких-то задач».

Чеботарь признается, что к России в целом относится хорошо.

«Как они делают свою политику – это их внутреннее дело. Но из-за некоторых молдавских политиков решения касательно РМ принимаются не всегда правильно, меня это очень беспокоит и задевает. Вот пришлось даже российскую пропаганду запретить, потому что она была использована».

-Вы имеете в виду Игоря Додона?

-Не хочу называть имена, итак все знают.

-Почему тогда не назвать?

«Я рассуждаю из того, что сам знаю. Допускаю, что может быть ошибка. Но любая медаль имеет две стороны. Могу быть в чем-то не правым. Мы за все свои слова и действия должны отвечать. Поэтому стараюсь быть не радикальным и не абсолютировать что-либо», уверяет депутат.